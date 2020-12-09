السعودية | منظمة التعاون الإسلامي تندد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تندد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 1:05 مساءً, 9 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة “المفخخة” باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأشاد معاليه بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة.

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