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2020-12-09 مركز بلاغات العنف الأسري يتابع حالة معنفة جدة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مركز بلاغات العنف الأسري أن وحدة الحماية الأسرية بالمركز تتابع حالة سيدة ناشدت حمايتها وأطفالها في جدة بعد تعرضهم للتعنيف. وقال المركز إن إشارة إلى ما تم تداوله حول سيدة تناشد لحمايتها وأطفالها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بجدة وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.



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