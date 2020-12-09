هزيمة أخرى لـ دونالد ترامب.. النواب يمرر قانوناً رفضه الرئيس الأمريكي

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أيد مجلس النواب، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون بميزانية 740 مليار دولار، وكان قد تعهد الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض ضده، وبذلك يقف المجلس في وجه الرئيس الجمهوري قبل أسابيع من مغادرته منصبه.

وكان عدد التصويت هو 335 مقابل 78 صوتًا لصالح قانون يُسمى بـ تفويض الدفاع الوطني وهدد ترامب مرارًا باستخدام حق النقض ضده هذا العام لسببين أو بالأحرى بسبب بندين، الأول: إزالة أسماء جنرالات الكونفدرالية من القواعد العسكرية، بدعوى أنه يجب احترام الجيش وقادته، أما الثاني فهو أن مشروع القانون لا يلغي التشريع المعروف بالقسم 230 الذي يحمي شركات التواصل الاجتماعي مثل قوقل وتويتر وفيس بوك من المسؤولية عما يظهر على منصاتها.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يتم تمريره، ثم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه دونالد ترامب أو يستخدم حق النقض.

وجدد ترامب تهديده بالاعتراض على ميزانية الدفاع السنوية إذا لم يتضمن القانون بندًا يقضي بإلغاء الحماية القانونية لشركات التكنولوجيا والتي يدعي أنها مسألة تتعلق بالأمن القومي.

وغرد الرئيس على تويتر: آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد قانون تفويض الدفاع الوطني الضعيف للغاية، فيجب أن يتضمن إنهاء القسم 230 لأغراض الأمن القومي، والحفاظ على آثارنا الوطنية.

وكان دونالد ترامب يريد تمرير القانون في حال تضمن أحكامًا لإنهاء القسم 230 بالإضافة إلى تضمين إجراءً من شأنه الحفاظ على أسماء ووجود بعض المعالم والنصب التذكارية بما في ذلك القواعد العسكرية التي سميت على اسم شخصيات الكونفدرالية.



