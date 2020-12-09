«العجلان» يعدد مزايا موافقة «الوزراء» على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ تؤكد مواصلة مسيرة التنظيم والتطوير لكل مكونات الاقتصاد الوطني.

وقال العجلان، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «موافقة مجلس الوزراء برئاسة مولاي خادم الحرمين الشريفين على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ تؤكد مواصلة مسيرة التنظيم والتطوير لكل مكونات الاقتصاد الوطني، والقطاع العقاري من أهمها. وستُسهم الاستراتيجية في استدامة وتعزيز موثوقية السوق العقارية، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي».

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي. وأوضح وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنَّ المجلس وافق على:

أولًا–

تفويض معالي وزير السياحة –أو من ينيبه– بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووكالة السياحة في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا–

الموافقة على استراتيجية قطاع الطيران.

ثالثًا–

تفسير المادة (38) من نظام الأوراق التجارية؛ وذلك على النحو الموضح في القرار.

رابعًا–

الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها.

خامسًا–

الموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة.

سادسًا–

الموافقة على استراتيجية سوق العمل.

سابعًا–

الموافقة على ترقيتين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)؛ وذلك على النحو التالي:

– ترقية ناصر بن زيد بن محمد آل مهنا إلى وظيفة (المدير العام لمكتب الوزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

– ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله الريس إلى وظيفة (المدير العام للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بقوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، منها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية العقارية، وديوان المظالم، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقًا)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

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