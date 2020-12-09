«العنف الأسري» يتفاعل مع هاشتاق «أنقذوا معنفة جدة وأطفالها» ويعلن رصد الحالة

وثق مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتداءً على إحدى سيدات جدة؛ حيث تدخَّل مركز بلاغات العنف الأسري على الفور، مؤكدًا توجيهه إياها إلى وحدة الحماية الأسرية بجدة.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري على موقع «تويتر»: «إشارةً إلى ما تم تداوله حول سيدة تناشد لحمايتها هي وأطفالها؛ نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بجدة.. وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

وظهر في مقطع الفيديو المنتشر تحت وسم(أنقذوا معنفة جدة وأطفالها) على «تويتر» تعدي أحد الرجال على مطلقته بأحد المنازل، كما تظهر السيدة وهي تطلب المساعدة لحمايتها وحماية أبنائها.

#انقذو_معنفه_جده_واطفالها



مقطع فيديو متداول بين المغردين لرجل يتهجم على طليقته بالضرب ومطالبات بالقبض عليه. https://t.co/MSGA3LI5ZE — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ (@AbtTag) December 9, 2020

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