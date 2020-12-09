«التعاون الإسلامي» تندد بإطلاق ميليشيا الحوثي مُسيَّرات مفخخة باتجاه السعودية

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيانٍ اليوم الأربعاء، بشدة، باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة «المفخخة» باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة.

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