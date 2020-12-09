السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 20815 إصابة جديدة بكورونا



برلين 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 590 حالة وفاة و20815 إصابة جديدة بفيروس

وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19932 حالة وللإصابات إلى 1218524 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

11:30ت م

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برلين 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 590 حالة وفاة و20815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الأخيرة.وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19932 حالة وللإصابات إلى 1218524 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //11:30ت م0027

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