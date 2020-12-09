السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يبحث مستجدات المنطقة الصناعية بعسفان



مكة المكرمة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

اجتمع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس في مقر الأمانة برئيس بلدية عسفان المهندس أيمن عثمان، ورئيس المجلس البلدي بعسفان الدكتور عايش البشري، وذلك لبحث احتياجات المواطنين للخدمات البلدية ومشروعات التنمية العمرانية بعسفان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سير المشروعات التنموية القائمة، وعرض النطاق العمراني الدائم بمنطقة عسفان، ومواكبة النمو السكاني الذي تشهده المنطقة، ومتابعة مشاريع درء أخطار السيول، إضافةً إلى استعراض مستجدات المنطقة الصناعية بعسفان بعد تسليمها للهيئة

وأكَّد أمين العاصمة المقدسة على مضاعفة الجهود لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين ودعم المحافظات والقرى والمراكز التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.

// انتهى //

11:13ت م

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مكة المكرمة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واساجتمع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس في مقر الأمانة برئيس بلدية عسفان المهندس أيمن عثمان، ورئيس المجلس البلدي بعسفان الدكتور عايش البشري، وذلك لبحث احتياجات المواطنين للخدمات البلدية ومشروعات التنمية العمرانية بعسفان.وجرى خلال الاجتماع مناقشة سير المشروعات التنموية القائمة، وعرض النطاق العمراني الدائم بمنطقة عسفان، ومواكبة النمو السكاني الذي تشهده المنطقة، ومتابعة مشاريع درء أخطار السيول، إضافةً إلى استعراض مستجدات المنطقة الصناعية بعسفان بعد تسليمها للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.وأكَّد أمين العاصمة المقدسة على مضاعفة الجهود لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين ودعم المحافظات والقرى والمراكز التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.// انتهى //11:13ت م0021

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