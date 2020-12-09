السعودية اليوم / الهند تسجل 32080 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 402 حالة وفاة و32080 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 141360 شخصا فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 9735850 حالة.

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10:54ت م

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نيودلهي 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 402 حالة وفاة و32080 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 141360 شخصا فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 9735850 حالة.// انتهى //10:54ت م0019

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