

مكة المكرمة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

قدّم مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة خدماته لأكثر من 10920 مريضاً بالفشل الكلوي، وذلك خلال 6 أشهر من العام الحالي 2020 .

وخصّص المركز 47 جهازاً "ثابتًا ومتنقلاً" لجلسات غسيل الكلى تعمل على مدار أيام الأسبوع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، إضافة لتقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بفيروس

// انتهى //

10:50ت م

0017



مكة المكرمة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسقدّم مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة خدماته لأكثر من 10920 مريضاً بالفشل الكلوي، وذلك خلال 6 أشهر من العام الحالي 2020 .وخصّص المركز 47 جهازاً "ثابتًا ومتنقلاً" لجلسات غسيل الكلى تعمل على مدار أيام الأسبوع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، إضافة لتقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بفيروس كورونا خلال الجائحة، وذلك وفق أقصى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.// انتهى //10:50ت م0017

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إجراء أكثر من 10 آلاف جلسة غسيل كلوي بمستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.