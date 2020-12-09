شكرا لقرائتكم خبر عن "العنف الأسري" يتفاعل مع مناشدة سيدة لحمايتها وأطفالها والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مركز بلاغات العنف الأسري أنه ‏إشارة إلى ما تم تداوله حول سيدة تناشد لحمايتها و اطفالها، فأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري ، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بجدة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.

كانت هذه تفاصيل خبر "العنف الأسري" يتفاعل مع مناشدة سيدة لحمايتها وأطفالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.