شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على جازان حتى الـ 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ، ومحافظات الحرث ، والداير بني مالك، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفرسان ، وفيفا، وهروب .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.