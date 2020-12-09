شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الصحي: الخدمات العلاجية الطارئة تتحملها شركات التأمين والان نبدء بالتفاصيل

شدد مجلس الضمان الصحي التعاوني على ضرورة استقبال الحالات الطارئة المصنفة من وزارة الصحة تحت مستوى (الإنعاش، الطارئة) دون إلزام المستفيدين المؤمن لهم بدفع أي تكاليف للخدمات العلاجية، وتقييدها مباشرة على شركات التأمين.

وأكد المجلس أنه يجب على الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين الإلتزام بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة مباشرة دون الرجوع لشركات التأمين التي يجب إبلاغها خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة، حتى لا يسقط حق مقدم الخدمة في التعويض عند تأخره عن الإبلاغ دون عذر مقبول.