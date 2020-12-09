فيديو.. الحرس الوطني يدشن الخارطة الوراثية و3 طرق لأخذ العينة

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشنت وزارة الحرس الوطني مع رؤية المملكة 2030 برنامج الخارطة الوراثية تحت شعار “الهوية الوراثية أمان لي ولوطني”، يجري من خلاله تحديد الهوية الوراثية بهدف تحقيق الأمن لمنسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين.



وتعتبر الخارطة الوراثية إحدى عجائب اكتشافات العلم الحديث وأعظم الدلائل الخارقة لقدرة المولى سبحانه وتعالى حيث يمكن بواسطتها التمييز بين البشر عن طريق اختلافهم بالصفات الوراثية ومع الطفرة العلمية المستمرة استخدم الحمض النووي “DNA” في تشخيص الأمراض الوراثية وكذلك تحديد الهوية الوراثية للأشخاص، مما أسهم في فعالية بتعزيز الخدمات الصحية وكذلك دعم الأمن والسلامة للمجتمعات.

وتشهد وزارة الحرس الوطني من تطور منقطع النظير في العديد من المجالات العسكرية والصحية ، ومواكبة للضرورات الأمنية في المنطقة.

وتتنوع طرق أخذ عينة الحمض النووي “DNA” التي تؤخذ من جسم الإنسان حيث يشمل أخذ الحمض عن طريق عينة من الدم بواسطة الوخزة أو الحصول على عينة من سوائل الجسم كأخذ مسحة من لعاب الفم أو أخذ عينة من أنسجة الجسم كالجلد والشعر.



