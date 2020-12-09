إعلان تصحيحي من السعودية لصناعة الورق بشأن اجتماع الجمعية العامة

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت هيئة السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إعلاناً تصحيحياً من الشركة السعودية لصناعة الورق بخصوص إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

وكان البيان الخاطئ بشأن البند الرابع والخاص بالموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور صالح بن حمد الشنيفي (عضو مستقل) عضوًا في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-07-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م، فيما جاء الإعلان التصحيحي بشأن صفة العضوية لتكون من (عضو مستقل) إلى (عضو من خارج المجلس).

ويوم أمس، أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، لزيادة رأس المال بطرح أسهم حقوق أولوية.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، اعتباراً من 14 ديسمبر 2020.

وأشارت إلى أن فترة تداول حقوق الأولوية ستنتهي بتاريخ 21 ديسمبر الجاري، على أن تستمر فترة الاكتتاب بالأسهم الجديدة حتى 24 من الشهر نفسه.

