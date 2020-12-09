أبو ظبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية خلال أسبوعين

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد مكتب أبو ظبي الإعلامي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم استئناف الأنشطة الاقتصادية والسياحية خلال أسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل لقاح سينوفارم للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19) رسميًا الخاص بمعهد Beijing للمنتجات البيولوجية، وذلك في خطوة هامة نحو التصدي للجائحة.

وأتى قرار تسجيل لقاح سينوفارم استجابة لطلب شركة Sinopharm CNPG الصينية.

وكانت الإمارات قد منحت موافقة طارئة لاستخدام لقاح سينوفارم للعاملين في القطاع الصحي، بعدما أكد وزير الصحة عبدالرحمن العويس أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية وتوليد أجسام مضادة للفيروس.

الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارات قالت إن اللقاح سيكون متاحًا لأبطال خط الدفاع الأول المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، مشيرة لعدم رصد آثار جانبية خطيرة للقاح بعد اختباره على 31 ألف متطوع.

وأوضحت نوال الكعبي، رئيسة اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا في الإمارات، أن التجربة ستشمل إعطاء جرعتين بفارق 3 أسابيع على أن تتم متابعة المتطوعين لمدة عام.

وقالت إن أعمار المتطوعين بين 18 و60 عامًا، مع استبعاد من يعاني حالة مرضية خطيرة أو سبق إصابته بكورونا، مشيرة إلى رصد أعراض جانبية بسيطة أبرزها الشعور بالألم في منطقة الحقن، وإعياء أو صداع بسيط.

