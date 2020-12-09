البيئة تحذر: تأكدوا من عدم وجود قطط تحت غطاء المحرك أو السيارة

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على ضرورة أن يتأكد قائدو المركبات من عدم وجود أي قط تحت غطاء المحرك أو السيارة قبل تشغيلها، وذلك لأن القطط في فترة الشتاء كثيرًا ما تبحث عن الأماكن الدافئة.

ونصحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قائدي المركبات بإصدار صوت منبه السيارة؛ حيث يمكن أن تصاب أو تقتل القطط عند التشغيل، موضحةً أنه خلال فترة الشتاء الباردة، كثيرًا ما تبحث القطط عن أي مكان دافئ يمكن أن تجده، وتمثل منطقة محرك السيارة الدافئ أنسب مكان لها.

كما يمكن للقطط التي تبحث عن مأوى تحت أغطية السيارات أن تصاب أو تُقتل عندما يتم تشغيل السيارة.

