2020-12-09

بث مباشر لدروس اليوم للمرحلتين المتوسطة والثانوية على قناة عين

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت قناة عين بثًا مباشرًا لدروس اليوم الأربعاء من الأسبوع الـ15 للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك عبر عرب سات تردد 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب عن طريق الرابط التالي: هنا.

ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على الإعدادات.

– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.

– اختيار القمر الصناعي عرب سات.

– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.

– اختيار معدل الترميز 27500.

– ضبط الإرسال على DVB-S2.

– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.

