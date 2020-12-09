توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة على معظم المناطق ويتراوح الارتفاع من 2 إلى 4 عما سجلته أمس الثلاثاء.

وتابع الحصيني في تغريدات له عبر حسابه بموقع تويتر، أنه من المتوقع من يوم غد الخميس انخفاض في درجة الحرارة على الشمالية ثم الوسطى ويوم الجمعة، حيث يتراوح هذا الانخفاض من 4 إلى 6 درجات مئوية، ومتوقع كذلك أن تكون حالة السماء صحو بوجه عام على المملكة عدا بعض الغيوم على الشمالية والجنوبية الغربية مع فرصة أمطار – وهي ضعيفة -بنسبة 20% على ساحل جازان وسواحل الإمارات وسلطنة عمان.

كما توقع اليوم الأربعاء رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشمالية والخليج وشمال البحر الأحمر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وشرق المملكة.

