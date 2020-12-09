وفاة طبيبة أثناء قضاء شهر العسل بالرياض

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لقت طبيبة بمستشفى الملك فهد مصرعها، إثر حادث مروع بالرياض، أمس الثلاثاء.

وكانت الطبيبة رحمها الله، قد احتفلت بزواجها الجمعة الماضية، وراحت ضحية سيارة اقتحمت لوبي الفندق الذي كانت تقيم فيه خلال شهر العسل. Source slaati





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