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أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن كوريا الجنوبية سجّلت 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 39441.
وأضافت وكالة مكافحة الأمراض، إن من بين الـ 686 إصابة المسجلة حديثاً، كانت هناك 662 إصابة محلية، و24 إصابة وافدة من الخارج.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية: 686 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-09
أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن كوريا الجنوبية سجّلت 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 39441.
وأضافت وكالة مكافحة الأمراض، إن من بين الـ 686 إصابة المسجلة حديثاً، كانت هناك 662 إصابة محلية، و24 إصابة وافدة من الخارج.
09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
08:18 AM
ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 39441
أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن كوريا الجنوبية سجّلت 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 39441.
وأضافت وكالة مكافحة الأمراض، إن من بين الـ 686 إصابة المسجلة حديثاً، كانت هناك 662 إصابة محلية، و24 إصابة وافدة من الخارج.
، كوريا الجنوبية: 686 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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