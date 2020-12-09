أخبار السعودية اليوم.. «وزير التعليم» يكشف مصير الدراسة «عن بعد».. و«الصحة» توضح أسباب مرض الليشمانيا وطرق الوقاية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث عدّد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، فوائد نتائج طلبة المملكة في اختبار «TIMSS 2019» في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، فيما أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميمًا لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة من أجل العمل بالتصميم والمواصفات النموذجية للغطاء الساتر لجنائز النساء أثناء التشييع، وإلى التفاصيل:

النيابة العامة تحدد عقوبة حيازة أكثر من بطاقة شخصية ودفتر عائلة

قالت النيابة العامة، إنَّ الحماية الجنائية تُعزز أوجه الضمانات المقررة للحالة المدنية لكل مواطن سعودي بما يمكّنه من ممارسة حقوقه الشخصية والتمتع بها وحماية الأمن المدني الجزائي تجاهها، وأضافت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنه يُحظر في هذا الشأن حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة ودفتر عائلة واحد أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة الغير. وتكون عقوبة المخالفين لذلك بموجب المادتين «73، 79» من نظام الأحوال المدنية: «السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، أو غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».

اختبار «TIMSS».. وزير التعليم يعدد فوائد ترتيب السعودية الجديد

عدد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، فوائد نتائج طلبة المملكة في اختبار «TIMSS 2019» في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، وأضاف الوزير، خلال لقائه بقناة «العربية»، أن نتائج طلبة المملكة في اختبار للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، مؤشر دولي يتم تقييم كفاءة التعليم بناء عليها ونقارن نظامنا التعليمي مع الأنظمة التعليمية الأخرى، وهي لها علاقات بمؤشر رأس المال البشري لدى البنك الدولي، فتشير لتقدم مستوى النظام التعليمي وتحسن العمليات به وتقدم مستوى تنمية القدرات البشرية في الدول.

بالفيديو.. وزير التعليم يعلق على الدراسة «عن بعد» في الفصل الدراسي الثاني

قال وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، إنَّ طريقة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، لم يتم إلى الآن تحديدها (سواء كانت عن بُعْد أو غير ذلك)، مبديًا جاهزية الوزارة لكلا السيناريوهين على أن يتحدّد ذلك من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الصحة والشركاء الآخرين وإعلان الموقف في الأيام القادمة.

نبات ينمو في السعودية يقلل خطر السرطان ويؤخر الشيخوخة

قال الدكتور أحمد قشاش الباحث في علم النباتات: إن الشاي الأزرق يساعد على التخلص من الاكتئاب والقلق ويحسن الذاكرة ويحتوي على الكولاجين الذي يؤخر الشيخوخة، ويقلل خطر الإصابة بالسرطان، مضيفًا أن ذلك النوع من الشاي هو مشروب حديث بالنسبة لنا وليس شايًا بالمعنى المفهوم، ومشهور بفوائد صحية مذهلة حيث يشد البشرة ويقلل خطر الإصابة بالسرطان ويعالج السكري ومشاكل القولون العصبي وتلك الفوائد ثابتة، منوهًا بأن أسعار ذلك الشاي المرتفعة سببها أنه يحتاج كميات كبيرة من الزهور للحصول على وزن كيلو واحد من المنتج، مرجحًا أن ينزل سعره حال التوسع في زراعته

مرض الليشمانيا.. وزارة الصحة توضح الأسباب والمخاطر وطرق الوقاية

تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، على مكافحة ذباب الرمل الذي يعدّ الناقل والمسبّب الرئيسي لعدوى مرض الليشمانيا، وأكّدت وزارة الصحة، أنه لا توجد لقاحات لمنع العدوى بمرض اللشيمانيا، ولكن هناك إرشادات، وطرق؛ لمنع الإصابة به، وأفضل طريقة للمسافرين لمنع الإصابة بالداء هي حماية أنفسهم من لدغات ذبابة الرمل.

تعميم رسمي بتصميم ومواصفات الغطاء الساتر لجنائز النساء

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميمًا لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة من أجل العمل بالتصميم والمواصفات النموذجية للغطاء الساتر لجنائز النساء أثناء التشييع، وتضمن التصميم والمواصفات المعتمدة من الوزارة لتغطية نعوش النساء غطاء ساتر بطول (190) سنتيمتر وعرض (80) سنتيمتر، وتتكون من هيكل معدني مغطّى بشراع بحيث يكون الغطاء زائدًا على الكفن حتى لا يظهر الجنازة.

آل الشيخ يعلق على «رد السيسي» الحاسم على صحفي فرنسي

ثمَّن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل شيخ، ردّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صحفي فرنسي بشأن أوضاع الحريات بمصر أثناء مؤتمره الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرنسا.

بالصور.. خسف أرضي بالخفجي.. والدفاع المدني يباشر الموقف

باشر فريق الدفاع المدني خسفًا أرضيًا وقع بالخفجي، وذلك باتخاذ احتياطات السلامة المناسبة لمثل هذه الحالات، وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ «مدني الخفجي» باشر بلاغًا عن خسف أرضي غرب «قصير الطيار» وتم اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة بالموقع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

محافظة سعودية تشهد هطول أمطار غزيرة.. وبيان رسمي يوضح الموقف

أوضحت أمانة المنطقة الشرقية بأن محافظة النعيرية شهدت أمطارًا لم تحدث منذ حوالي 30 عامًا، وذلك منذ منتصف مساء الخميس الماضي، وحتى فجر الأحد وتركزت في بعض الأحياء الداخلية في المحافظة، مما نتج عنه تجمعات مياه كبيرة في الشوارع الرئيسية المنخفضة.

«الحصيني» يتوقع حالات مناخية بالسعودية.. ويحدد موعدها

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أن تشهد المملكة عدة حالات جوية من الأسبوع القادم، وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، «إننا مقبلون على عدة حالات جوية من الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تمتد إلى معظم مناطق المملكة، متوقعًا عدة منخفضات جوية ومدد رطوبي، والمزيد من الأمطار».

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