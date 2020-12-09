اليونان: تركيا أصبحت وكالة سياحية للجهاديين

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

اتهم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، تركيا بزعزعة الاستقرار بالمنطقة، واصفًا إياها بـ”وكالة سياحية للجهاديين”، ودعا للتصدي لسياساتها.

وقال الوزير في أعقاب اجتماع وزراء خارجية اليونان وقبرص والأردن في عمان يوم أمس الثلاثاء: إن “أعمال تركيا خارجة عن القانون الدولي، وهي تزعزع الاستقرار في المنطقة، وتهدد باستخدام القوة”.

وتابع قائلًا: إن تركيا “هددت اليونان بالحرب في حال كنا نعمل في إطار حقوقنا السيادية ووسعنا مياهنا الإقليمية حتى 12 ميلًا بحريًّا”.

واتهم الوزير اليوناني تركيا بأنها “تستغل المهاجرين كأداة سياسية وتروج للدعاية والأخبار الكاذبة، وتؤجج القضايا الأمنية من خلال نقل الجهاديين من ليبيا إلى القوقاز، وهذا ما أصفه بوكالة سياحية للجهاديين، وهي بالتالي تشكل خطرًا على السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأكد ديندياس أن اليونان ترفض السياسات التركية في المنطقة، واصفًا أعمال أنقرة بأنها “غير مقبولة”، ومشيرًا إلى أن أثينا كانت قد دعت تركيا مرارًا للحوار البناء مع جميع دول المنطقة.

