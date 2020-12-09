قرقاش: الإمارات تدعم السعودية بجهود تعزيز التضامن بالخليج

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أمس الثلاثاء، أن الإمارات تدعم السعودية نيابة عن الدول الـ4 بجهود تعزيز التضامن بالخليج.

وأضاف قرقاش في تغريدة له عبر تويتر: أن علاقات دول الخليج مع مصر ركن أساسي لحفظ الأمن العربي، وأن الإمارات تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة.

وكانت مصر قد أعلنت تثمينها وتقديرها لجهود الكويت في حل الأزمة مع قطر.

وأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.

