شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية» تستعد لاستقبال لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر لـ«اليوم»، عن بدء تجهيز وزارة الصحة مواقع لاستقبال لقاحات فيروس كورونا المستجد ، بالمنطقة الشرقية، وباقي مناطق المملكة بشكل عام.

وذكر استشاري الباطنة والأمراض المعدية د. عبدالإله المحيا أن تطعيم كورونا سيكون للوقاية، مشيرا إلى أن الدراسات الأولية لم تذكر مدى تأثيره على المناعة، إلا أن اعتماده من الجهات العليا في عدد من الدول يشير إلى أمان اللقاح بشكل كبير.

وأكد أن المملكة لن تعتمد أي لقاح إلا بعد الاطلاع على كامل تفاصيله، مبينا أنه سيتم بعد التطعيم إعطاء كل مريض الإرشادات بحسب حالته، وبشكل عام سيتم إعطاء النصائح باستمرار الالتزام بالاحترازات الوقائية لفترة معينة.

الطواقم الطبية

وأوضحت استشارية الأمراض المعدية د. جمانة الجشي أن لقاح كورونا يتكون من جرعتين، وهو بدون آثار سلبية، مشيرة إلى أن اللقاح قد لا يحمي من كورورنا بنسبة 100 % ولكن عند الإصابة بالفيروس تكون الأعراض أقل بشكل عام، فضلا عن سهولة التغلب عليه.

وأوضحت أن وزارة الصحة تستعد لتثقيف طاقمها الطبي بشأن اللقاح، مبينة أن الأولوية ستكون للطاقم الطبي و كبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.

إصابات جديدة

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 246 حالة شفاء جديدة، من فيروس «كورونا» المستجد، ليصل عدد المتعافين إلى 349.414 حالة.

وبينت الوزارة، أنه جرى تسجيل 193 إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 359.115 حالة، من بينها 3712 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 573 حالة حرجة، بينما بلغ عدد الوفيات 5989 حالة، بإضافة 12 وفاة جديدة، مشيرة إلى إجراء 44.601 فحص مخبري جديد.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونه وسيلة مهمة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض «كورونا»، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.