شكرا لقرائتكم خبر عن استشاريون: خلطات علاج «البهاق» و«الأكزيما» تسبب التشوهات وهشاشة العظام والان نبدء بالتفاصيل

حذر استشاريون في الأمراض الجلدية، من العلاج الشعبي، والأدوية العشبية لعلاج البهاق والأكزيما، لأضرارها، خاصة الخلطات التي تباع من غير إشراف طبي، والتي قد تحتوي على تركيبات بها تركيز عال من الكورتيزون، لا يتناسب مع موضع الإصابة، ويسبب مع الوقت ترقق الجلد، وهشاشة العظام إذا استخدم بكميات كبيرة، ويسبب أيضا ماء أبيض في العين إذا استخدم على الوجه.

وكشفت استشارية الأمراض الجلدية د. نجلاء الدوسري، أن 40% من أطباء الجلد بالمملكة يقابلون من 5-10 مرضى بالبهاق أسبوعيا، ومعدل إصابته على عينة أجريت لها دراسة في مستشفى حراء العام بمكة المكرمة 0.43%، ونسبة إصابة الإناث تجاوزت 90%، مرجعة الدراسات أسباب البهاق إلى الإجهاد التأكسدي، والعامل الوراثي، والمناعة الذاتية، مؤكدة أنه لا توجد أي وسيلة لمنع البهاق من الظهور.

وطمأنت المرضى بتوافر أدوية مساعدة للعلاج، منها: كريمات الكورتيكوسيترويد، والكريمات المضادة للكالسينيورين، والسورالين الموضعي مع التعرض للشمس، والعلاج بالأشعة فوق البنفسجية، والعلاج باستخدام ليزر أكزيمر، ومثبطات المناعة، وزراعة الخلايا الصبغية، وهو علاج جراحي خاص للبهاق، الذي يستجيب للعلاج في مناطق محدودة، وألا يكون قد ظهر بهاق جديد قبل سنة على الأقل.

وقالت خلال لقاء ديوانية الأطباء رقم 61 بعنوان «الأكزيما والبهاق»، إن البهاق هو عبارة عن اضطراب جلدي يظهر على شكل بقع بيضاء بسبب فقدان خلايا الصبغة في الجلد، أما البرص أو المهق فهو مجموعة من الاضطرابات الخلقية الموروثة تتميز بغياب الصبغة في الشعر والجلد والعيون نتيجة غياب جزئي أو كامل في الأنزيمات المشاركة في تصنيع صبغة الميلانين.

ونصحت المرضى بعدم التعرض للشمس دون استخدام الواقيات لقابلية موضع البهاق للحروق الشمسية، مستبعدة أن يكون البهاق التهابا بكتيريا، أو له علاقة بمنتجات الحليب، أو له علاقة بالوزغ أو لعاب الوزغ، أو كذلك قلة النظافة، أو تناول الحليب مع السمك، أو نتيجة صدمة نفسية، وكل ذلك معتقدات غير مثبتة علميا.

من ناحيته، سلط استشاري وأستاذ الجلدية رئيس لجنة التجميل في هيئة الغذاء والدواء ومحكم وعضو اللجان الشرعية في وزارة الصحة د. فهد السديري، الضوء على مرض «الأكزيما»، موضحا أنه مرض مزمن من جفاف الجلد والحكة المستمرة والإحمرار، يصيب جميع الفئات العمرية، خاصة الأطفال.

وأضاف إن له عدة أنواع، وقد يصاب الشخص بأكثر من نوع في الوقت نفسه، ولا يوجد سبب دقيق لحدوث مرض الأكزيما، ولكنه مزيج من العوامل الوراثية والبيئية، ويعتقد أن مرضى الأكزيما لديهم خلل في الجين المسؤول عن تكوين البروتين، الذي يساهم في بناء طبقة حامية للجلد للحفاظ على رطوبة الجلد.

ووجه نصيحة للمرضى، وهي: «إذا تسببت الأعراض في منع المريض من أداء الروتين اليومي أو المنع من النوم، أو عندما يصاحب الأكزيما عدوى فيروسية أو بكتيرية، أو عندما تستمر الأعراض لفترة طويلة، يجب مراجعة الطبيب للعلاج». وعن طرق العلاج، أوضح أنه يعتمد على نوع الأكزيما، ومدى انتشاره، وشدته، ومن العلاجات المتوافرة: ترطيب الجلد باستمرار، والبعد عن المهيجات، واستخدام كريمات الكورتيزون بجميع تراكيزها، وكريمات ضبط المناعة، ومضادات الهيستامين للتحكم بالحكة، إضافة إلى جلسات الأشعة فوق البنفسجية، وأدوية مثبطات المناعة للحالات الشديدة، وأدوية المضادات للعدوى البكتيرية والفيروسية.