شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يبحث مع الوفد الإندونيسي التعاون الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان بمقر وزارة المالية بالرياض أمس، وفد وزاري من جمهورية إندونيسيا برئاسة الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية لوهوت بنسار بانجايتان، يرافقه وزير الدولة لشؤون الشركات المملوكة للدولة إريك توهير .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية إندونيسيا الشقيقة وسبل تطويرها، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، وكبار المسؤولين من جمهورية إندونيسيا.