شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف مستفيد من خدمات «تطمن» بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات «تطمن» بالجوف خدماتها لـ 40139 مستفيدا منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عديدة. يذكر أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس « كورونا » المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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