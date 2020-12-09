شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات توعوية في يوم الإيدز العالمي والان نبدء بالتفاصيل

فعلت وزارة الصحة العديد من الأنشطة التوعوية عن الإيدز، تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي للإيدز الذي يقام هذا العام تحت شعار «افحص - استشر- ارتاح». ونشرت «الصحة» عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية «عش بصحة» عدة تصاميم إنفوجرافيك تضمنت معلومات شاملة عن الإيدز وماهية الفيروس والأعراض التي تدل عليه والأسباب والطرق التي تسهم في نقل الفيروس، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وطرق الوقاية منه. وعرفت الإيدز بأنه حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس يطلق عليه فيروس نقص المناعة البشرية «HIV» الذي يصيب خلايا CD4 ويؤدي إلى تدميرها، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي.

كانت هذه تفاصيل خبر فعاليات توعوية في يوم الإيدز العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.