شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار سكاكا.. «زوبعة» محدودة لا تمثل قلقا والان نبدء بالتفاصيل

أوضح نائب المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد نواف الشريف، أن المقطع المرئي، الذي جرى تداوله، مؤخرا، عن إعصار شرق محافظة سكاكا بمنطقة الجوف، والذي كون حلقة دائرية من الرمال، هو زوبعة محدودة، وفي مساحة لا تتجاوز كيلو مترات قليلة، ويطلق عليه «Tornado».

وأضاف في تصريحات لـ«اليوم»، أن الإعصار ليس الأول في المملكة، فقد تكرر أكثر من مرة، آخرها السنة الماضية في منطقة جازان، مشيرا إلى أنه يكون مصاحبا للسحب الرعدية الممطرة القوية وقد يحدث داخل البحر ويسمى Waterspout أي «شاهقة مائية».

وأكد أن المركز يتابع على مدار الساعة كافة الظواهر والتقلبات الجوية التي تحدث في المملكة بشكل عام.