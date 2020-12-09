شكرا لقرائتكم خبر عن مركز حضاري و4 مشروعات بلدية بـ «الجوف» والان نبدء بالتفاصيل
وتفقد أمين الجوف مشروع إنشاء المركز الحضاري بمدينة سكاكا، واطلع على مراحل التنفيذ، التي تتضمن سفلتة 27 ألف متر مربع، وتسوية 36 ألف متر مربع، وبردورات 6 آلاف متر طولي، وانترلوك على مساحة 7 آلاف متر مربع.
وشملت الجولة سير العمل في مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز الذي يبدأ من تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق والذي تضمن إعادة تأهيل الأرصفة، لتشمل مضمار مشاة وآخر للدراجات الهوائية كذلك رفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار للطريق، وتمت إضافة خطوط تصريف مياه أمطار إضافية «قطر 1600 ملم بطول 1600م» و«1400 ملم بطول 500م» وإضافة 57 مصيدة على طول الطريق بالاتجاهين.
وشملت جولة أمين الجوف مشروع تطوير سوق الشلهوب وطريق المحاكاة الذي تم إنشاؤه، والوقوف على ممشى الربوة الذي يجري تنفيذه بطول 915 مترا، وتم إنجاز أعمال الانترلوك على مساحة 35613 مترا مربعا، وبردورات عادية وزراعية بحوالي 17600 متر طولي، إضافة إلى مشروع الممشى الغربي.
وأكد أمين المنطقة حرص الأمانة على تنفيذ المشروعات التنموية وفق أعلى المواصفات وفي إطار الجدول الزمني المحدد، لتسهيل الحركة المرورية ورفع جودة الحياة من خلال توفير مسارات المشي، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات سمو أمير الجوف، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.
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