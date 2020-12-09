شكرا لقرائتكم خبر عن معايير تقنية دولية بخدمات «بوابة التعليم» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مساعد وزير التعليم رئيس لجنة تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة د. سعد آل فهيد، أن البوابة الجديدة لوزارة التعليم تهدف إلى تعزيز العمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات الإلكترونية التعليمية بجودة وكفاءة عالية. وقال د. آل فهيد: إن البوابة بنسختها الجديدة تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق مؤشر الحكومة الإلكترونية الفاعلة، مؤكدا أنها معتمدة على المعايير المحلية كمعايير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، إضافة إلى اعتمادها على المعايير العالمية كمعايير الأمم المتحدة لبناء البوابات الحكومية «مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية». وبين مساعد الوزير أن واجهة البوابة وأقسامها الداخلية متوافقة مع فئات الزوار المختلفة، وذلك اعتمادا على الدليل الإرشادي المقدم من الأمم المتحدة فيما يخص معايير التصميم القياسية، إلى جانب معايير الهوية البصرية للوزارة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التصميم. وأشار إلى أن البوابة الجديدة لوزارة التعليم تعكس اهتمام ومتابعة الوزير بخدمة المستفيدين، وأهمية التواصل معهم، وتوفير كافة الخدمات لهم، إلى جانب الاعتماد على البوابة كمصدر للمعلومات للجمهور الداخلي والخارجي، والمهتمين بالشأن التعليمي. وأضاف د. آل فهيد أن البوابة تستهدف في خدماتها، الطلاب والطالبات، والمبتعثين، والمعلمين والمعلمات، والباحثين، إضافة إلى المستثمرين، مشيرا إلى أنها تتيح تطبيق تقنيات جديدة لزيادة سرعة الاستجابة، وتطبيق المعايير الجديدة لمحركات البحث، وتحقيق متطلبات أمن المعلومات والأمن السيبراني.

كانت هذه تفاصيل خبر معايير تقنية دولية بخدمات «بوابة التعليم» الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.