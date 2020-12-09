شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار خدمة استعلامية وتفاعلية بـ«أبشر» والان نبدء بالتفاصيل
وبيَّنت أن إجمالي الاستعلامات الكلية من خلال منصة «أبشر»، بلغ 1.2 مليار، بمعدل استعلام سنوي 120 مليون خدمة استعلامية، وعدد عمليات كلي 300 مليون عملية تفاعلية، بينما معدل الخدمات التفاعلية السنوي 30 مليون خدمة تفاعلية.
من جهة أخرى، تشارك وزارة الداخلية للعام السادس على التوالي في أسبوع جيتكس 2020 في دبي، وتعد منصة «أبشر» أحد أبرز المحاور الستة المشاركة، فهي من أولى المنصات في بناء الحكومة الإلكترونية بالمملكة.
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