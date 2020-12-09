شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تعزي رئيس أوروغواي في وفاة «تاباريه فاسكس» والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية لويس لاكالي بو، في وفاة رئيس الجمهورية السابق تاباريه فاسكس.

وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السابق، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية لويس لاكالي بو، في وفاة رئيس الجمهورية السابق تاباريه فاسكس.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السابق، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة وألا تروا أي سوء».