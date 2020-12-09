شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 330 شجرة سدر بـ«عزيزية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل
وشارك نادي القادسية بالشراكة مع بلدية الخبر، بزراعة أكثر من 30 شجرة بمتنزه الربيع بحي الثقبة. فيما أطلقت جمعية ود الخيرية بالشراكة مع البلدية مبادرة «روح وريحان» بكورنيش الخبر وذلك بالتزامن مع يوم التطوع العالمي، تم خلالها توزيع البذور والشتلات على المتنزهين.
وكانت البلدية قد واصلت أعمال النظافة على مدار الساعة في الواجهة البحرية والكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات. فيما واصلت إدارة رخص البناء جولاتها الرقابية على محطات الوقود ومراكز الخدمة وأغلقت جزئيا 3 محطات وذلك لعدم التقيد بلائحة التأهيل وانتهاء 11 محطة من تأهيل الموقع بالكامل، وتأتي تلك الجولات ضمن برنامج «تأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة».
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