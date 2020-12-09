شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إنتاجية المياه بـ«الري الناقص» والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت الورشة عدة محاور، تستهدف معرفة كفاءة طرق الري، والاحتياجات المائية للمحاصيل والنبات، وكفاءة التخزين والنقل والتوزيع، وكفاءة الإضافة والاستعمال لمياه الري والمعوقات والمشاكل الرئيسية التي تواجه تحسين كفاءة الري وبمشاركة عدد من المختصين بالمؤسسة.
وعلى هامش الورشة زار رئيس المؤسسة مرافق مزرعة المناخ النموذجية، واطلع على سير الأعمال في المزرعة وزيارة حقل النخيل الذي تطبق عليه تجربة الري الناقص.
يُذكر أن المؤسسة تسعى لتنفيذ هذه البرامج؛ للمساهمة في تقليل عملية هدر المياه في ري النخيل وتحسين نوعية المحاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة إنتاجية المياه بـ«الري الناقص» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.