شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إنتاجية المياه بـ«الري الناقص» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت المؤسسة العامة للري بمقر مزرعة المناخ النموذجية بمحافظة الأحساء ورشة عمل بعنوان «زيادة إنتاجية المياه عن طريق الري الناقص»، بحضور رئيس المؤسسة د. فؤاد مبارك، وبمشاركة د. وليد الزباري ود. علاء صادق من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين.

وتضمنت الورشة عدة محاور، تستهدف معرفة كفاءة طرق الري، والاحتياجات المائية للمحاصيل والنبات، وكفاءة التخزين والنقل والتوزيع، وكفاءة الإضافة والاستعمال لمياه الري والمعوقات والمشاكل الرئيسية التي تواجه تحسين كفاءة الري وبمشاركة عدد من المختصين بالمؤسسة.

وعلى هامش الورشة زار رئيس المؤسسة مرافق مزرعة المناخ النموذجية، واطلع على سير الأعمال في المزرعة وزيارة حقل النخيل الذي تطبق عليه تجربة الري الناقص.

يُذكر أن المؤسسة تسعى لتنفيذ هذه البرامج؛ للمساهمة في تقليل عملية هدر المياه في ري النخيل وتحسين نوعية المحاصيل.