شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الصباح والان مع التفاصيل
كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية لويس لاكالي بو، في وفاة رئيس الجمهورية السابق. وقال: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».
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