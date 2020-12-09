شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يواسي أمير الكويت ومشعل الجابر في وفاة ناصر الصباح والان مع التفاصيل
كما بعث ولي العهد برقية عزاء مماثلة إلى ولي عهد الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح (رحمه الله). وقال: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».
وفي برقية عزاء مماثلة، بعث ولي العهد أصدق المواساة لرئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية لويس لاكالي بو، في وفاة رئيس الجمهورية السابق. وقال: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة وألا تروا أي سوء».
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