شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير وبولد يستعرضان الجهود السعودية لدعم العمليات الإنسانية حول العالم والان مع التفاصيل
جاء ذلك لدى استقبال الجبير للمبعوث الخاص في مقر الوزارة بالرياض أمس (الثلاثاء)، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير وبولد يستعرضان الجهود السعودية لدعم العمليات الإنسانية حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.