السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يوقع أمرًا تنفيذيًا يضمن أولوية حصول الأمريكيين على لقاح كوفيد-١٩



واشنطن 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، على أمرًا تنفيذيًا، يضمن حصول الأمريكيين على أولوية الوصول إلى لقاحات كوفيد -19 المطورة في الولايات المتحدة أو التي اشترتها حكومة الولايات المتحدة.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، أنه بموجب السلطة المخولة للرئيس دونالد ترامب بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، فقد وقع أمرًا يحتم على وزير الصحة والخدمات الإنسانية، ​​وبدعم من وزير الدفاع ، ضمان توفير لقاحات كوفيد-19 الآمنة والفعالة للشعب الأمريكي، بالتنسيق مع الكيانات العامة والخاصة بما في ذلك حكام الولايات والأقاليم، لتمكين توزيع مثل هذه اللقاحات في الوقت المناسب.

وأشار البيان إلى أن الأمر التنفيذي يضمن أولوية الحصول على لقاحات كوفيد-19 لسكان الولايات الأكثر ضعفاً، إلى جانب التأكد من توفر إمداد كافٍ من جرعات لقاح كوفيد-19 لجميع الأمريكيين الذين يختارون التطعيم.

وأفاد البيان أن الرئيس الأمريكي فوض من خلال الأمر التنفيذي وزير الصحة والخدمات الإنسانية ووزير الخارجية، بالتنسيق مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمدير التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ورئيس ورئيس بنك التصدير والاستيراد بالولايات المتحدة ورؤساء الوكالات الأخرى، لضمان الوصول الدولي إلى لقاحات كوفيد-19 التابعة لحكومة الولايات المتحدة، بعد التأكد من وجود إمداد كافٍ من جرعات اللقاح لجميع الأمريكيين، وذلك في غضون 30 يومًا من تاريخ الأمر.

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