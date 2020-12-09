السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تستضيف اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لأندية "نزاهة"



جدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

تستضيف جامعة الملك عبدالعزيز بجدة غدا بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فعاليات اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية في المملكة تحت شعار " المشاريع والمبادرات في رؤية المملكة 2030 " .

ويستعرض اللقاء الذي يأتي ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، العديد من المحاور منها " ترسيخ القيم الإيجابية "، و" تعميق الانتماء الوطني "، و" تحفيز العمل في القطاع الخاص "، و" تعزيز التعلم والعمل "، و" ثقافة العمل التطوعي "، و" تشجيع الادخار ".

وأوضح معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم في

من جانبه بين عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور مسعود بن محمد القطاني، أن اللقاء يقدم هذا العام مبادرات ومشاريع من جامعات ومؤسسات التعليم في المملكة، وسيتم خلاله عرض مشاركات الطلاب والطالبات المتنوعة عبر المعرض الافتراضي المصاحب للقاء، وتكريم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أندية نزاهة بمؤسسات التعليم، بالإضافة إلى عرض مرئي لأنشطة وبرامج أندية نزاهة، ومشهد تمثيلي توعوي.

// انتهى//

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جدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واستستضيف جامعة الملك عبدالعزيز بجدة غدا بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فعاليات اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية في المملكة تحت شعار " المشاريع والمبادرات في رؤية المملكة 2030 " .ويستعرض اللقاء الذي يأتي ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، العديد من المحاور منها " ترسيخ القيم الإيجابية "، و" تعميق الانتماء الوطني "، و" تحفيز العمل في القطاع الخاص "، و" تعزيز التعلم والعمل "، و" ثقافة العمل التطوعي "، و" تشجيع الادخار ".وأوضح معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم في السعودية في مجال الأنشطة والبرامج التي تعزز قيم النزاهة والتحذير من مخاطر الفساد على المجتمع، مشيدا بالجهود التي تبذلها أندية نزاهة، لتقدم الصورة الحقيقية لشباب وشابات المملكة، وإبراز مواهبهم ومهاراتهم في مجالات عدة وتمكنهم من المشاركة في المعارض والفعاليات وندوات داخل وخارج الجامعات.من جانبه بين عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور مسعود بن محمد القطاني، أن اللقاء يقدم هذا العام مبادرات ومشاريع من جامعات ومؤسسات التعليم في المملكة، وسيتم خلاله عرض مشاركات الطلاب والطالبات المتنوعة عبر المعرض الافتراضي المصاحب للقاء، وتكريم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أندية نزاهة بمؤسسات التعليم، بالإضافة إلى عرض مرئي لأنشطة وبرامج أندية نزاهة، ومشهد تمثيلي توعوي.// انتهى//01:03ت م0220

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