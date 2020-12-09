السعودية اليوم / الجزائر تسجل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية 591 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجلت أيضاً 12 حالة وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 2539 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 58146 حالة.

// انتهى //

00:55ت م

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الجزائر 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 89416 إصابة.وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجلت أيضاً 12 حالة وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 2539 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 58146 حالة.// انتهى //00:55ت م0217

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