السعودية اليوم / وزير النقل : موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية الطيران المدني استمرار لدعم القيادة غير المحدود للقطاع



الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

أكد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر أن موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية قطاع الطيران المدني تأتي امتداداً للدعم غير المحدود الذي تحضى به منظومة النقل بشكل عام والطيران المدني بشكل خاص، بهدف المساهمة في خلق اقتصاد متنوع ومزدهر ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وأوضح معالي المهندس الجاسر أن إستراتيجية قطاع الطيران المدني ستسهم في دعم صناعة النقل الجوي محليا وإقليميا وعالميا، وتتبوأ مكانة مهمة في مجال الشحن والخدمات الجوية، فضلا عن دعم الموارد الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بوصفها محفزا رئيسا لدعم الاقتصاديات، وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في العالم.

وبهذه المناسبة رفع معاليه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، على دعمهما لقطاع الطيران المدني.

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