شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجمل 9 صقور في مهرجان الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

واصلت مسابقة المزاين فعالياتها في يومها الثاني، والتي تقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة، حيث شهدت أرض المهرجان في ملهم شمال الرياض تتويج 9 فائزين أمس، في ثلاثة أشواط للمسابقة التي تعنى باختيار أجمل الصقور في فئاتها.

وخصص نادي الصقور السعودي، المنظم للمهرجان، جوائز نقدية إجمالية للمزاين تبلغ 4.2 ملايين ريال، بواقع 600 ألف ريال لكل شوط، توزع على ثلاثة فائزين، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، والثاني على 200 ألف ريال، والثالث على 100 ألف ريال، وذلك بعد تقييم لجنة مختصة توزع 100 درجة على معايير الصقر الجمالية، وتشمل :الرأس والعاتق، النحر، الظهر، الحجم، اللون، الوسرة.

وكان أول أشواط المزاين أمس خصص لفئة جير بيور قرناس، وحصد المركز الأول الصقر "البدر" لصاحبه الصقار الإماراتي سيف أحمد عبيد الفلاسي، وحصل على 98 درجة في معايير لجنة التقييم، وحل ثانياً الصقر "حشيم" لصاحبه الصقار الإماراتي خالد بن ناصر مذكر الهاجري، محققاً 93 درجة، وحل ثالثاً الصقر "مرعب" للصقار الهاجري نفسه، وحقق 82 درجة.

فيما خصص ثاني أشواط المزاين للفئة المستحدثة للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، شاهين بحري قرناس، وانتزع الصقار خالد بن ناصر بن جمعة المركزين الأول والثاني، إذ حل أولاً الصقر الجازي محققاً 93 درجة وكان أول صقر يباع في مزاد نادي الصقور السعودي المقام في أكتوبر الماضي، وأول صقر يحصل على جواز سفر بالمزاد، وثانياً الصقر سماح وحقق 85 درجة، وثالثاً حل الصقر شيخة للصقار الكويتي عبدالرحمن محمد عامر العجمي، واستحق 71 درجة.

فيما كان ثالث أشواط المزاين لفئة جديدة أيضاً، وهي حر فرخ - إنتاج محلي، دعماً لمزارع الإنتاج داخل المملكة، وتوج بالمركزين الأول والثاني الصقار السعودي حميد بن محمد بن برغش المنصوري، وحقق الصقر سلطان المركز الأول واستحق 93 درجة، والمركز الثاني بصقره سلمان وحقق 88 درجة، فيما كان الصقر لهيب في المركز الثالث، للصقار بدر بن فهد العرادي الشمري، محققاً 75 درجة.