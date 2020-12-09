شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: استراتيجية الطيران المدني ستسهم في دعم النقل الجوي والان نبدء بالتفاصيل

‫رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الطيران المدني وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

وأكد وزير النقل إلى أن هذه الموافقة تأتي امتداداً للدعم اللامحدود الذي تحظى به منظومة النقل في المملكة بشكل عام والطيران المدني بشكل خاص بهدف المساهمة في خلق اقتصاد متنوع ومزدهر ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وأوضح المهندس الجاسر إلى أن استراتيجية قطاع الطيران المدني ستسهم في دعم صناعة النقل الجوي محليا وإقليميا وعالميا وتبوء مكانة مهمة في مجال الشحن والخدمات الجوية فضلا عن دعم الموارد الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بوصفها محفزا رئيسا لدعم الاقتصاديات وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في العالم.​