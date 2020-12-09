الحقيل: إستراتيجية القطاع العقاري ستزيد فرص العمل والاستثمارات

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تقدم وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

وأكد الحقيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تهدف إلى تنمية القطاع وتنظيمه وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة لزيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها.



