، "الجدعان" يبحث آفاقاً جديدة من التعاون الاقتصادي مع الوفد الوزاري الإندونيسي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
التقى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، بمقر وزارة المالية بالرياض، الثلاثاء، بوفد وزاري من جمهورية إندونيسيا برئاسة الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية لوهوت بنسار بانجايتان، يرافقه وزير الدولة لشؤون الشركات المملوكة للدولة إريك توهير.
وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا الشقيقة وسبل تطويرها، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وحضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، وكبار المسؤولين من جمهورية إندونيسيا.
"الجدعان" يبحث آفاقاً جديدة من التعاون الاقتصادي مع الوفد الوزاري الإندونيسيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-09
التقى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، بمقر وزارة المالية بالرياض، الثلاثاء، بوفد وزاري من جمهورية إندونيسيا برئاسة الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية لوهوت بنسار بانجايتان، يرافقه وزير الدولة لشؤون الشركات المملوكة للدولة إريك توهير.
وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا الشقيقة وسبل تطويرها، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وحضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، وكبار المسؤولين من جمهورية إندونيسيا.
09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
12:55 AM
التقى بهم بمقر وزارة المالية بالرياض بحضور عدد من المسؤولين بالبلدين
التقى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، بمقر وزارة المالية بالرياض، الثلاثاء، بوفد وزاري من جمهورية إندونيسيا برئاسة الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية لوهوت بنسار بانجايتان، يرافقه وزير الدولة لشؤون الشركات المملوكة للدولة إريك توهير.
وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا الشقيقة وسبل تطويرها، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وحضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، وكبار المسؤولين من جمهورية إندونيسيا.
، "الجدعان" يبحث آفاقاً جديدة من التعاون الاقتصادي مع الوفد الوزاري الإندونيسي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجدعان" يبحث آفاقاً جديدة من التعاون الاقتصادي مع الوفد الوزاري الإندونيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.