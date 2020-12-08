«لُقَطَة الحرم»..  «السليمان» يوضح بالفيديو كيفية التعامل معها

أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، الحكم الشرعي في «لُقَطَة الحرم» وكيفية التعامل معها.

جاء ذلك خلال لقاء «السليمان» على قناة «السعودية»، حيث تلقى سؤالًا من أحد المشاهدين جاء فيه: «وجدت في الحرم المكي مبلغًا وقدره 15 ريالًا فما حكمه؟»، وردَّ عضو هيئة كبار العلماء قائلاً: «إنَّ لقَطة الحرم لو كانت مبلغًا بسيطًا (لا يُلتفت إليه) ولا يحمل همّا لمن فقده؛ لذلك فمن وجد هذه المبالغ إما أنْ يتركها أو يأخذها ولو أخذها فلا حرجَ في ذلك ولو تصدَّق عن صاحبها فلا حرج أيضًا».

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