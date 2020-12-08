آل الشيخ يعلق على «رد السيسي» الحاسم على صحفي فرنسي

ثمَّن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل شيخ، ردّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صحفي فرنسي بشأن أوضاع الحريات بمصر أثناء مؤتمره الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرنسا.

وقال «آل الشيخ»،، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» عن رد الرئيس المصري: «رد تاريخي من قائد بطل جاء في ظروف صعبة وقاد السفينة إلى برّ الأمان، أنا لا أتكلم من فراغ .. أنا تشرّفت بالجلوس معاه عدة مرات.. شفت وسمعت بعيني وبأذني حبه لبلده ولشعبه.. دَمِث الخلق وحازم في الحق.. ربنا يحميك ويحقق أمانيك لشعبك العظيم . من سعودي بقلب مصري».

وأعاد «آل الشيخ» نشر مقطع فيديو للرئيس السيسي ورده على الصحفي الفرنسي بالقول: «إنّ اهتمامكم في هذا الأمر، أمر يعني وكأننا نقدم وكأننا لا نحترم الناس وعنيفين شرسين مستبدين والحقيقة هذا أمر لا يليق أن تقدمونا به، و لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها وأجل استقرار المنطقة على أنها نظام مستبد، هذا الأمر ولّى من سنين طويلة فاتت».

وأضاف السيسي: «أنّ الدولة المصرية والشعب المصري لديه أكثر من 65 مليون شاب لا يمكن لأحد أن يكبله أو يفرض عليه نظامًا لا يقبله هذا أمر انتهى وأنا مطالب بحماية دولة و100 مليون إنسان من تنظيم متطرف (الإخوان) بقي أكثر من 90 سنة موجود في مصر واستطاع خلال هذه المدة أن يعمل مش قواعد بقا في مصر بل قواعد في العالم كله». متسائلًا عن أوضاع ليبيا والعراق وسوريا ولبنان واليمن الآن، مؤكدًا أنّ مصر «تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منتهى القسوة في منطقة شديدة الاضطراب».