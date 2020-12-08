6 مخططات شرق نجران بلا مدارس والتعليم تعد

فيما اشتكى عدد من أهالي المخططات الحديثة بشرق نجران، من عدم توفر مدارس حكومية أو مستأجرة في مختلف مراحل التعليم العام، وعدت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، الأهالي بالعمل على تلبية احتياجاتهم التعليمية.

مخططات معتمدة

تقدر عدد المخططات بشرق نجران بـ6 معتمدة وموزعة من البلدية على المواطنين، إلا أنها تعاني من عدم برمجة مشاريع تعليمية جديدة، وهناك بالقرب من المخططات مشروع إسكان المنطقة، وجامعة نجران، والمدينة الرياضية، ومطار نجران، ودوائر حكومية وتكثر بالمخططات المساكن وكثافة عالية من السكان.

مدارس بعيدة

أجمع مبارك اليامي، ومانع آل زمانان، وسعود الصقري، من سكان المخططات، على معاناتهم من بُعد مدارس أبنائهم، فلم تبني وزارة التعليم ممثلة في تعليم نجران أي مدارس، ولم تستأجر لتخفيف مشقة بُعد المدارس عن المخططات، وطالبوا بسرعة إيجاد حلول سريعة للمخططات، فالأراضي الممنوحة للتعليم كثيرة، ويجب بناء مدارس، فالتعليم حاليًا عن بعد في ظل جائحة كورونا، وما أن تعود المدارس بحضور الطلاب والطالبات سوف تعود الأزمة.

التعليم تعد الأهالي

وعدت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، أهالي مخططات شرق نجران بالعمل على تلبية احتياجاتهم التعليمية، وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة، جابر محمد مدخلي، ردًا على استفسار «دوت الخليج»، أن هذه المطالب محل اهتمام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، وتضعها ضمن أولوياتها، وذلك في إطار الإجراءات النظامية الخاصة بإحداث المدارس خدمة لأبنائنا الطلاب والطالبات.

مخططات شرق نجران

المطار أ

المطار ب

المطار ج

المطار د

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